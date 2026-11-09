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Hannover Rück überrascht mit Gewinnplus - Jahresziel bestätigt

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Aktien
Hannover Rück
278.60 EUR -14.80 EUR -5.04 %
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Talanx AG
131.20 EUR 1.50 EUR 1.16 %
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HANNOVER (dpa-AFX) - Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück sieht sich nach einem überraschend profitablen Sommer auf Kurs zu seinem geplanten Rekordgewinn für 2026. Im dritten Quartal stand trotz des verheerenden Erdbebens in Kolumbien unter dem Strich ein Gewinn von 695 Millionen Euro und damit sieben Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Dax-Konzern (DAX) am Montag in Hannover mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Rückgang erwartet.

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Allein das Kolumbien-Beben schlug bei der Hannover Rück mit rund 216 Millionen Euro zu Buche. Andererseits verdiente das Unternehmen mit Kapitalanlagen mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum und übertraf dabei die Erwartungen von Branchenexperten. Für das laufende Jahr rechnet Vorstandschef Clemens Jungsthöfel weiterhin mit einem Überschuss von mindestens 2,7 Milliarden Euro./stw/stk

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Datum Rating Analyst
06.11.26 Hannover Rück Underweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
20.10.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
20.10.26 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
18.09.26 Hannover Rück Kaufen DZ BANK

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