DAX24.339 -1,3%Est505.912 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,42 +1,2%Nas26.247 +1,7%Bitcoin68.821 -1,4%Euro1,1758 -0,1%Öl105,3 +5,1%Gold4.666 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Intel 855681 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 SAP 716460 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Keine Lösung im Nahost-Konflikt: DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- TKMS überzeugt mit Geschäftszahlen - Prognose bestätigt -- Sandoz, Palantir, Infineon, Ölpreis im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie nach Kurssturz: Turnaround-Chance oder Abschied in die DAX-Bedeutungslosigkeit? Beiersdorf-Aktie nach Kurssturz: Turnaround-Chance oder Abschied in die DAX-Bedeutungslosigkeit?
Sandoz-Aktie: Generikahersteller startet Testlauf für Semaglutid-Generika - Angriff auf Novo Nordisk? Sandoz-Aktie: Generikahersteller startet Testlauf für Semaglutid-Generika - Angriff auf Novo Nordisk?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hannover Rück verdient knapp 50 Prozent mehr und bestätigt Ausblick

11.05.26 07:51 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
245,00 EUR 0,40 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Die Hannover Rück hat im ersten Quartal von einem geringen Aufkommen an Großschäden profitiert. Nachdem die Waldbrände in Kalifornien im Vorjahr für einen Gewinnrückgang gesorgt hatten, legte das Nettoergebnis nun um knapp die Hälfte zu, Den Ausblick für 2026 bestätigte der im DAX notierte Rückversicherungskonzern.

Der Nettogewinn stieg um 48 Prozent auf 711 Millionen Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens mit 721 Millionen Euro gerechnet. Der operative Gewinn (EBIT) legte um knapp 40 Prozent auf 971 Millionen Euro zu.

Im Vorjahreszeitraum hatten sich die Waldbrände für die Hannover Rück in einer Nettobelastung von knapp 600 Millionen Euro niedergeschlagen. Nun lagen die Großschäden in der Schaden-Rückversicherung mit 207 Millionen Euro unterhalb des budgetierten Erwartungswertes von 480 Millionen Euro. Größter Einzelschaden war der Wintersturm "Fern" in den USA und Kanada mit 125 Millionen Euro.

Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich deutlich auf 83,6 von 93,9 Prozent und fiel damit besser aus als erwartet. Die Quote setzt Aufwand und Ertrag im Versicherungsgeschäft ins Verhältnis. Bei einer Quote unter 100 arbeitet eine Versicherung profitabel.

Für 2026 strebt die Hannover Rück weiterhin einen Nettogewinn von mindestens 2,7 Milliarden Euro an nach 2,64 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Schaden-Kosten-Quote soll bei unter 87 Prozent liegen. Der Analystenkonsens sieht den Gewinn bei 2,77 Milliarden Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/uxd

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 01:52 ET (05:52 GMT)

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
05.05.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.04.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
15.04.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
27.03.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
05.05.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.03.2026Hannover Rück BuyGoldman Sachs Group Inc.
13.03.2026Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.03.2026Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.03.2026Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.04.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
16.04.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
27.03.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
19.03.2026Hannover Rück Sector PerformRBC Capital Markets
13.03.2026Hannover Rück NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
15.04.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
23.03.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
12.03.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
05.02.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital
30.01.2026Hannover Rück UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hannover Rück nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen