HANNOVER: Studien zu Produktpiraterie und Cyberabwehr bei der Industriemesse

HANNOVER (dpa-AFX) - Am zweiten Tag der Hannover Messe stehen am Dienstag (9.00 Uhr) Studien zur Produktpiraterie und zur Sicherheit im Internet im Mittelpunkt. Schweden wird zudem als neues Partnerland der Messe 2019 einen entsprechenden Vertrag unterzeichnen. In diesem Jahr ist Mexiko Partner der nach Organisatorenangaben weltgrößten Industrieschau. Die bis zum Freitag dauernde Messe zeigt den neuesten Stand bei den Möglichkeiten der Digitalisierung und Vernetzung von Produktionsabläufen. Zu den Schwerpunkten gehört etwa selbstständiges Maschinenlernen durch künstliche Intelligenz. Insgesamt präsentieren 5000 Aussteller ihre Produkte, erwartet werden in Hannover rund 200 000 Besucher aus dem In- und Ausland./rek/DP/zb