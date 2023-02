Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verbilligt sich am Mittwochvormittag

Um 09:22 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 180,60 EUR. Bei 180,40 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 182,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.758 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.01.2023 markierte das Papier bei 193,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 6,52 Prozent wieder erreichen. Am 23.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 193,51 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 03.11.2022 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,84 EUR gegenüber 1,54 EUR im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,51 Prozent auf 8.908,99 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.155,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 07.03.2024 dürfte Hannover Rück die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 11,68 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Januar 2023: Experten empfehlen Hannover Rück-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Dezember 2022: So schätzen Experten die Hannover Rück-Aktie ein

Swiss Re-Aktie dennoch höher: Swiss Re schätzt versicherte Katastrophenschäden 2022 weit über Zehnjahresdurchschnitt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück