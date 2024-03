Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag fester

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 237,60 EUR zu.

Um 09:06 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 237,60 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 238,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 238,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.224 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 240,00 EUR an. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 1,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 33,27 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,82 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2022. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 224,78 EUR.

Am 09.11.2023 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 18.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.03.2025 dürfte Hannover Rück die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Februar 2024: Experten empfehlen Hannover Rück-Aktie mehrheitlich zu halten

Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Dienstagssitzung im Plus

Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen