Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagnachmittag fester

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 277,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 278,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 275,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.021 Hannover Rück-Aktien.

Am 13.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,40 EUR. 1,01 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 208,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,75 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,84 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 294,38 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 13.03.2025. Das EPS wurde auf 4,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 7,33 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Hannover Rück am 13.05.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.05.2026.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

