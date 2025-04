Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück macht am Dienstagvormittag Boden gut

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 276,70 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 276,70 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 276,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 275,50 EUR. Bisher wurden heute 20.312 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 13.03.2025 markierte das Papier bei 280,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 1,34 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 24,50 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,84 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,38 EUR.

Am 13.03.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 4,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,53 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,33 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 13.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 11.05.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,27 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen