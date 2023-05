Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Mittag an Boden

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 17:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 193,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 193,60 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 190,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 193.955 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.04.2023 bei 193,60 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 0,00 Prozent niedriger. Am 24.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 47,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 194,34 EUR aus.

Hannover Rück gewährte am 03.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,11 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45,03 Prozent auf 8.908,99 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.142,70 EUR erwirtschaftet worden.

Am 11.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 14.05.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,80 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Was Analysten von der Hannover Rück-Aktie erwarten

Erste Schätzungen: Hannover Rück legt Quartalsergebnis vor

Hannover Rück-Aktie fester: Auch Hannover Rück verlässt Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück