Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 193,80 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 193,80 EUR. Bei 193,15 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 193,60 EUR. Bisher wurden heute 13.185 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR an. 6,71 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 136,20 EUR am 03.08.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 29,72 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 199,30 EUR.

Am 11.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 2,19 EUR je Aktie eingenommen.

Am 09.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 14,81 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

