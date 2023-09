Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 196,05 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 196,05 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 195,75 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 196,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 28.171 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 5,48 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 143,30 EUR am 29.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 199,80 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2024 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 15,19 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

