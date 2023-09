Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 196,20 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:05 Uhr die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 196,20 EUR. Bei 196,20 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 195,75 EUR ein. Bei 196,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 1.150 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 5,40 Prozent zulegen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 143,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 26,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 199,80 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,19 EUR je Aktie gewesen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 11.11.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,19 EUR je Aktie aus.

