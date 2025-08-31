Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Nachmittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 246,60 EUR nach.
Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 246,60 EUR ab. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 246,00 EUR. Bei 249,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 19.882 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 06.05.2025 markierte das Papier bei 292,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 15,72 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 235,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Mit Abgaben von 4,34 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,74 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 297,25 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.
Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 6,91 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 5,00 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 6,92 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,80 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2025 erfolgen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 09.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 21,20 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.2025
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.2025
|Hannover Rück Outperform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|12.08.2025
|Hannover Rück Neutral
|UBS AG
