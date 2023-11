Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,6 Prozent auf 213,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 213,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 214,30 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 209,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 44.424 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2023 markierte das Papier bei 215,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,65 Prozent. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 158,55 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,84 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 203,57 EUR.

Am 09.08.2023 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 4,02 EUR gegenüber 3,19 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2023 wird am 09.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.11.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

