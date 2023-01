Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Montagmittag tiefer

Um 12:22 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 183,10 EUR. Bei 182,30 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 185,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.288 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 188,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 2,86 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 131,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 39,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 183,50 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 03.11.2022. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,54 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.908,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7.155,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 09.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 11,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

