Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 217,50 EUR.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 217,50 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 219,10 EUR aus. Bei 217,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.415 Hannover Rück-Aktien.

Bei einem Wert von 229,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.12.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 226,75 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 3,94 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie eingenommen.

Voraussichtlich am 18.03.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 13.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 15,64 EUR in den Büchern stehen haben wird.

