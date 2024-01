Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 218,20 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 218,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 218,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 217,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.033 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.12.2023 bei 229,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 5,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 158,55 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 27,34 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 226,75 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2024 terminiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 15,64 EUR je Aktie.

