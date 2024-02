Kursverlauf

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Freitagvormittag zu

02.02.24 09:23 Uhr

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 221,70 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 221,70 EUR. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 222,10 EUR. Bei 221,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.518 Hannover Rück-Aktien den Besitzer. Bei 229,90 EUR erreichte der Titel am 13.12.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,70 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 158,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 28,48 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 223,67 EUR. Am 09.11.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 1,84 EUR je Aktie vermeldet. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 13.03.2025 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 15,07 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie Hannover Rück-Analyse: So bewertet Barclays Capital die Hannover Rück-Aktie Januar 2024: Das sind die Expertenmeinungen zur Hannover Rück-Aktie LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

