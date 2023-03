Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:05 Uhr 0,2 Prozent auf 184,30 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 184,65 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 183,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 38.373 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.01.2023 markierte das Papier bei 193,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,61 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2022 bei 131,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,31 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 193,01 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 03.11.2022. Das EPS wurde auf 1,84 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8.908,99 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.155,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Hannover Rück am 09.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 18.03.2024 werfen.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2022 auf 11,69 EUR je Aktie.

