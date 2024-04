Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Nachmittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 250,40 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 250,40 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 249,90 EUR. Bei 254,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 44.708 Hannover Rück-Aktien.

Am 19.03.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 2,42 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 174,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 30,33 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,03 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 239,00 EUR an.

Am 18.03.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,64 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,84 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 14.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 07.05.2025 dürfte Hannover Rück die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,22 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Experten empfehlen Hannover Rück im März mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

SCOR-Aktie gibt nach HSBC-Kaufempfehlung Gas - Deutsche Rückversicherer unbeeindruckt