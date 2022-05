Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück fällt am Vormittag

Die Hannover Rück-Aktie wies um 09:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 148,10 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 147,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 147,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 4.606 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,70 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,49 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,65 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 9,99 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 176,83 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 10.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,11 EUR gegenüber 1,78 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 6.142,70 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.470,50 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.05.2022 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz auf den 10.05.2023.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2023 auf 14,49 EUR je Aktie.

