Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Mittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 232,90 EUR.

Um 11:46 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 232,90 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 234,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 233,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 25.234 Stück.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 10,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 184,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 20,85 Prozent wieder erreichen.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,03 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 239,00 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 18.03.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,45 EUR je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 41,94 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,22 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 8,99 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,26 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Was Analysten von Hannover Rück erwarten

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX legt zum Start zu

Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart in Grün