Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Mittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 192,00 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,6 Prozent auf 192,00 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 190,45 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 193,55 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 22.626 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 206,80 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 7,16 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 136,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2022). Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 40,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 199,30 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,84 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,19 EUR je Aktie vermeldet.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2023 wird am 09.08.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,79 EUR fest.

