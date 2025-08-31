Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 246,80 EUR.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 246,80 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 246,60 EUR. Bei 246,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.546 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 18,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 235,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 4,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 9,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,74 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 297,25 EUR an.

Am 12.08.2025 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,92 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 21,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

