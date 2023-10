Hannover Rück Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Hannover Rück

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 207,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 207,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 207,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 208,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 2.947 Stück.

Am 21.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,66 Prozent hinzugewinnen. Am 22.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,90 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 204,11 EUR.

Hannover Rück gewährte am 09.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,02 EUR, nach 3,19 EUR im Vorjahresvergleich.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 11.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 15,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Experten sehen bei Hannover Rück-Aktie Potenzial

XETRA-Handel: Börsianer lassen LUS-DAX am Nachmittag steigen

Pluszeichen in Frankfurt: DAX verbucht am Freitagnachmittag Gewinne