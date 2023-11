Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Abschlägen

Hannover Rück im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 212,90 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 212,90 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 212,50 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 215,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 28.119 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.11.2023 bei 216,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 1,74 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 25,53 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 203,57 EUR an.

Am 09.08.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,02 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,19 EUR je Aktie erzielt worden.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 11.11.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 15,26 EUR im Jahr 2023 aus.

