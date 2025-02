Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Montagmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 253,60 EUR.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 253,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 250,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 251,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 19.226 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 16.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 265,60 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 17,63 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,67 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 279,71 EUR.

Am 11.11.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 13.03.2025 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,64 EUR im Jahr 2024 aus.

