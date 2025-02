Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Montagvormittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 251,10 EUR.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 251,10 EUR ab. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 250,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 251,70 EUR. Bisher wurden heute 7.258 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 265,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,77 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,67 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 279,71 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,50 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 13.03.2025 gerechnet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.03.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,64 EUR je Hannover Rück-Aktie.

