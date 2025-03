Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag gefragt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 258,40 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 258,40 EUR nach oben. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 258,40 EUR. Bei 256,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 10.381 Hannover Rück-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (265,60 EUR) erklomm das Papier am 16.10.2024. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 2,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,16 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,73 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 279,71 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Am 11.11.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,50 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 7,39 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,71 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 13.03.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 19,63 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

