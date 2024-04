Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 249,00 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 249,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 248,80 EUR nach. Mit einem Wert von 251,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.228 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 256,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 2,96 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,70 EUR. Dieser Wert wurde am 05.04.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 29,04 Prozent wieder erreichen.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,03 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 239,00 EUR.

Am 18.03.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 3,64 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,84 EUR je Aktie erzielt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Hannover Rück am 14.05.2024 präsentieren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 18,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Experten empfehlen Hannover Rück im März mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen

SCOR-Aktie gibt nach HSBC-Kaufempfehlung Gas - Deutsche Rückversicherer unbeeindruckt