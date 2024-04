Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Mittwochvormittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 251,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,2 Prozent auf 251,80 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 252,30 EUR zu. Mit einem Wert von 251,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 2.548 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 256,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 1,91 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2023 Kursverluste bis auf 176,70 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 42,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,03 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 239,00 EUR angegeben.

Hannover Rück ließ sich am 18.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,64 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 1,84 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Am 14.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 07.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 18,22 EUR in den Büchern stehen haben wird.

