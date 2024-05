Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt fiel die Hannover Rück-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 228,80 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 228,80 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 228,70 EUR. Bei 232,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 38.074 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Bei 256,60 EUR markierte der Titel am 19.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 12,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.07.2023 gab der Anteilsschein bis auf 184,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 19,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2023 7,20 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 8,03 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 239,00 EUR.

Am 18.03.2024 hat Hannover Rück in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 3,53 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,45 EUR je Aktie eingenommen. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,22 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 41,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 14.05.2024 vorlegen. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 07.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 18,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

