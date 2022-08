Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 03.08.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 140,00 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 140,35 EUR zu. Bei 138,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 17.160 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.02.2022 auf bis zu 181,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 22,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 23.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 131,35 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 6,59 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 173,09 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 04.05.2022. Es stand ein EPS von 2,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 2,54 EUR in den Büchern gestanden. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.333,43 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7.803,19 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 04.08.2022 erwartet. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte Hannover Rück die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 11,95 EUR in den Büchern stehen haben wird.

