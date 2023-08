Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 192,25 EUR.

Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 192,25 EUR abwärts. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 191,65 EUR. Bei 192,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.621 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 7,04 Prozent niedriger. Bei 138,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.08.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 27,98 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 199,30 EUR an.

Am 11.05.2023 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,19 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8.008,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.908,99 EUR ausgewiesen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 09.08.2023 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 12.08.2024.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 14,79 EUR fest.

