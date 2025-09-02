Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Nachmittag Verluste

Hannover Rück im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 243,60 EUR nach.

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 243,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 241,40 EUR. Mit einem Wert von 244,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 36.613 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Mit Abgaben von 3,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,74 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 297,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,20 EUR je Aktie.

