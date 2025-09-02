DAX23.589 +0,4%ESt505.325 +0,7%Top 10 Crypto15,84 ±0,0%Dow45.184 -0,3%Nas21.518 +1,1%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1675 +0,3%Öl67,65 -2,1%Gold3.560 +0,7%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Hannover Rück im Fokus

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Nachmittag Verluste

03.09.25 16:10 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 243,60 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hannover Rück
243,20 EUR -3,00 EUR -1,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,4 Prozent auf 243,60 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 241,40 EUR. Mit einem Wert von 244,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 36.613 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.05.2025 bei 292,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Mit Abgaben von 3,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,74 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 297,25 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,91 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,00 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,80 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,92 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte Hannover Rück die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,20 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Standard & Poor's erwartet fallende Preise für Rückversicherer - Munich Re-Aktie & Co. im Minus

August 2025: Experten empfehlen Hannover Rück-Aktie mehrheitlich zum Kauf

DAX 40-Papier Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bildquellen: Hannover Rück

Nachrichten zu Hannover Rück

DatumMeistgelesen
Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
13.08.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2025Hannover Rück OutperformRBC Capital Markets
12.08.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.08.2025Hannover Rück NeutralUBS AG
