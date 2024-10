Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag billiger

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 248,30 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 248,30 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 248,30 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.398 Hannover Rück-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 261,20 EUR erreichte der Titel am 05.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,20 Prozent hinzugewinnen. Bei 196,25 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.11.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 20,96 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,57 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 266,67 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,80 Mrd. EUR – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 10.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 19,12 EUR je Aktie aus.

