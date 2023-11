Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag schwächer

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 206,70 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,1 Prozent auf 206,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 206,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 211,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32.654 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 02.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 216,60 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 158,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 23,29 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 203,57 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 09.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,19 EUR je Aktie erzielt worden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 09.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 11.11.2024.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2023 15,26 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

XETRA-Handel: LUS-DAX schließt in der Gewinnzone

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone

Optimismus in Frankfurt: Das macht der LUS-DAX am Nachmittag