Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verzeichnet am Donnerstagvormittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 219,60 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:06 Uhr die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 219,60 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 219,70 EUR zu. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 218,90 EUR nach. Bei 218,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 872 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 13.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 229,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 158,55 EUR. Mit einem Kursverlust von 27,80 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 226,75 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.11.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,94 EUR, nach 1,84 EUR im Vorjahresvergleich.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Hannover Rück am 18.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 13.03.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 15,72 EUR je Aktie belaufen.

