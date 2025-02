Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Dienstagnachmittag zu

Hannover Rück im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 255,90 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 255,90 EUR. Bei 255,90 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 253,50 EUR. Bisher wurden heute 36.347 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 16.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 3,65 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Mit einem Kursverlust von 18,37 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 8,67 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 11.11.2024. Das EPS belief sich auf 5,50 EUR gegenüber 3,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 7,39 Mrd. EUR gegenüber 6,71 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 12.03.2026 dürfte Hannover Rück die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,64 EUR im Jahr 2024 aus.

