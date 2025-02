Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Dienstagvormittag ins Minus

Hannover Rück im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 253,30 EUR.

Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 253,30 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 252,60 EUR. Bei 253,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.925 Stück gehandelt.

Bei 265,60 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 4,86 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 21,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,67 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 279,71 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 11.11.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 13.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 12.03.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,64 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

