Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Verlusten

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 263,50 EUR nach.

Die Hannover Rück-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 263,50 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 262,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 262,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.856 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.03.2025 auf bis zu 265,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (208,90 EUR). Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 26,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2023 mit 7,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,73 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 279,71 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück veröffentlichte am 11.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,12 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Hannover Rück am 13.03.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 19,63 EUR fest.

