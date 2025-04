Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Freitagmittag mit KursVerlusten

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 2,0 Prozent auf 274,10 EUR ab.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 274,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 272,40 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 279,20 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 62.609 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 03.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 281,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,74 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 208,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 31,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,84 EUR aus. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 294,38 EUR.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,53 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 11.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,31 EUR je Hannover Rück-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen