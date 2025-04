Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 4,3 Prozent auf 267,70 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,3 Prozent auf 267,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 265,10 EUR aus. Mit einem Wert von 279,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 222.861 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 281,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 208,90 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,84 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 294,38 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 13.03.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,53 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,33 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 11.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 21,31 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

Hannover Rück-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 5 Jahren abgeworfen