Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag kaum verändert

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die Hannover Rück-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 194,70 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:46 Uhr die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 194,70 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 195,00 EUR zu. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 193,95 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 195,00 EUR. Bisher wurden heute 8.371 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 206,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 5,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 131,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,46 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 194,30 EUR angegeben.

Am 11.05.2023 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,84 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 2,19 EUR je Aktie eingenommen.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 14,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

