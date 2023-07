Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verliert am Dienstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 194,50 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 194,50 EUR. Die Hannover Rück-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 194,30 EUR ab. Bei 195,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 679 Aktien.

Bei 206,80 EUR erreichte der Titel am 05.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 6,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.07.2022 (131,50 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 194,30 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9.333,43 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 8.908,99 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte Hannover Rück am 09.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 12.08.2024.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

