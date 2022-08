Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Aufschlag

Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere um 04:22 Uhr 2,2 Prozent. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 145,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 141,05 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.879 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 181,70 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 20,36 Prozent Luft nach oben. Am 23.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 131,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 10,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 173,09 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Am 04.05.2022 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 2,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 2,54 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 9.333,43 EUR gegenüber 7.803,19 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Hannover Rück am 04.08.2022 vorlegen. Hannover Rück dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 10.08.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 11,95 EUR je Aktie aus.

Bildquellen: Hannover Rück