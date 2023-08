Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Vormittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Freitagvormittag ohne große Bewegung. Mit einem Kurs von 191,35 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 191,35 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 192,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 190,85 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 191,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.415 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 206,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 8,07 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 140,00 EUR. Dieser Wert wurde am 05.08.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,84 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 199,30 EUR.

Am 11.05.2023 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,24 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.908,99 EUR, während im Vorjahreszeitraum 8.008,90 EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 14,79 EUR in den Büchern stehen haben wird.

