Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag gefragt

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 247,20 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:47 Uhr 1,1 Prozent auf 247,20 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 247,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 244,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.349 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,37 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 235,90 EUR ab. Abschläge von 4,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,74 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 9,00 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 296,50 EUR aus.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,91 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 5,00 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,92 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,80 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 10.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,21 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

