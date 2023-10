Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Mittag freundlich

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Hannover Rück legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 206,20 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 206,20 EUR zu. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 206,70 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 206,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 13.006 Stück.

Am 21.09.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 215,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 4,18 Prozent niedriger. Bei 149,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,30 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 204,11 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 09.08.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,02 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,19 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 09.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,20 EUR je Aktie aus.

