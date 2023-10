Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 205,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr bei 205,80 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Hannover Rück-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 206,10 EUR. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 205,40 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.059 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 21.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 215,20 EUR an. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 4,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 149,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 204,11 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 09.08.2023. Das EPS wurde auf 4,02 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.11.2023 veröffentlicht. Hannover Rück dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 15,20 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX liegt schlussendlich im Minus

DAX-Handel aktuell: DAX liegt letztendlich im Minus

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX in Rot