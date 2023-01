Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Donnerstagnachmittag mit KursVerlusten

Die Hannover Rück-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 191,25 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Hannover Rück-Aktie ging bis auf 190,25 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 191,90 EUR. Bisher wurden heute 32.695 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 193,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von 1,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 23.06.2022 Kursverluste bis auf 131,35 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 45,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Hannover Rück-Aktie bei 186,77 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 03.11.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,84 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,54 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7.155,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8.908,99 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2023 terminiert. Am 07.03.2024 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2022 11,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Dezember 2022: So schätzen Experten die Hannover Rück-Aktie ein

Swiss Re-Aktie dennoch höher: Swiss Re schätzt versicherte Katastrophenschäden 2022 weit über Zehnjahresdurchschnitt

Hannover Rück-Aktie: Was Analysten im November vom Papier halten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück